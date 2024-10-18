Путин отказался ехать на саммит в Бразилию из-за ордера на арест

Российский диктатор Владимир Путин отказался ехать на саммит G20 в Бразилию, где его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда. При этом он заявил, что решение МУС "легко обойти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Путин заявил, что не поедет на саммит стран G20, чтобы якобы не "политизировать" и таким образом не "срывать" мероприятие.

"Мы же понимаем, что происходит вокруг России. У меня с президентом Лулу прекрасные дружеские отношения. Ну что ж, специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Даже если исключить МКС, разговоры будут только об этом. Мы фактически сорвем работу" двадцатки", ну зачем?" - сказал диктатор.

Он добавил, что направит на встречу G20 кого-то вместо себя, чтобы "достойно представить интересы России".

В то же время Путин заявил, что решение МКС об его аресте "очень легко обходится". По его словам, "достаточно подписать двустороннее соглашение, которое ограничит юрисдикцию суда".