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Генсек ООН Гутерріш прибув до Росії на саміт БРІКС

Середа 23 жовтня 2024 01:09
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Генсек ООН Гутерріш прибув до Росії на саміт БРІКС Фото: Генсек ООН Антоніу Гутерріш (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув із неанонсованим візитом до російської Казані у день початку триденного саміту країн BRICS. Одна з цілей цього заходу – продемонструвати відносний характер політичної ізоляції російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України у X, Голос Америки і Радіо Свобода.

За інформацією Радіо Свобода, Путін зустрінеться з Гутеррішем в останній день саміту.

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі у коментарі Голосу Америки зауважив, що через ізольованість Росії на світовій арені Путін "змушений вживати радикальних кроків, щоб підтримати свою валюту та підтримувати власну воєнну економіку".

Загалом Росія очікує прибуття на саміт 22 лідерів, включаючи главу Китаю Сі Цзіньпіна.

На інформацію про можливу участь у саміті генсека ООН раніше відреагувало МЗС України.

"Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН", - йдеться у дописі МЗС у соцмережі X.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС.

20 жовтня стало відомо, що бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку на саміт БРІКС до Росії.

Раніше Путін відмовився їхати на саміт G20 до Бразилії, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. При цьому він заявив, що рішення МКС "легко оминути".

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ООН Антоніу Гутерріш БРИКС
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