Генсек НАТО Рютте примет участие в заседании "коалиции желающих" в Париже

Напомним, в конце декабря 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал заседание членов коалиции в Париже в начале января. Дополнительно лидер Франции заявил, что во время заседания в январе будет определен вклад каждой страны "коалиции желающих" в гарантии безопасности для Украины.

В течение дня 3 января в Киеве прошел ряд встреч, на которых советники "коалиции желающих" и украинские чиновники работали над мирным планом и другими важными документами.

Встречи хорошо оценил непосредственно президент Украины Владимир Зеленский, как и новый руководитель Офиса главы государства Кирилл Буданов. Но главным итогом встречи стало то, что 6 января все наработки будут обсуждать лидеры коалиции в Париже. Подробнее обо всех подробностях и нюансах - в материале РБК-Украина.