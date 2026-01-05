UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Генсек НАТО Рютте візьме участь в засіданні "коаліції охочих" у Парижі

Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у зустрічі "коаліції охочих", яка пройде 6 січня у Парижі та проводитиметься під керівництвом Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення пресслужби НАТО.

"У вівторок, 6 січня 2026 року, Генеральний секретар НАТО пан Марк Рютте вирушить до Парижа, Франція, для участі у зустрічі "коаліції охочих", яку спільно організовують президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер", - сказано у повідомленні.

При цьому окремо у повідомленні пресслужби зазначається, що виступів для преси у Рютте під час візиту не буде.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2026 року президент Франції Еммануель Макрон анонсував засідання членів коаліції в Парижі на початку січня. Додатково лідер Франції заявив, що під час засідання у січні буде визначено внесок кожної країни "коаліції охочих" у гарантії безпеки для України.

Протягом дня 3 січня у Києві пройшла низка зустрічей, на яких радники "коаліції охочих" та українські посадовці працювали над мирним планом та іншими важливими документами.

Зустрічі добре оцінив безпосередньо президент України Володимир Зеленський, як і новий керівник Офісу глави держави Кирило Буданов. Але головним підсумком зустрічі стало те, що 6 січня усі напрацювання обговорюватимуть лідери коаліції у Парижі. Детальніше про всі подробиці та нюанси - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОФранціяВеликобританіяУкраїнаМарк Рютте