Генсек НАТО Рютте візьме участь в засіданні "коаліції охочих" у Парижі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у зустрічі "коаліції охочих", яка пройде 6 січня у Парижі та проводитиметься під керівництвом Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення пресслужби НАТО.
"У вівторок, 6 січня 2026 року, Генеральний секретар НАТО пан Марк Рютте вирушить до Парижа, Франція, для участі у зустрічі "коаліції охочих", яку спільно організовують президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер", - сказано у повідомленні.
При цьому окремо у повідомленні пресслужби зазначається, що виступів для преси у Рютте під час візиту не буде.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2026 року президент Франції Еммануель Макрон анонсував засідання членів коаліції в Парижі на початку січня. Додатково лідер Франції заявив, що під час засідання у січні буде визначено внесок кожної країни "коаліції охочих" у гарантії безпеки для України.
Протягом дня 3 січня у Києві пройшла низка зустрічей, на яких радники "коаліції охочих" та українські посадовці працювали над мирним планом та іншими важливими документами.
Зустрічі добре оцінив безпосередньо президент України Володимир Зеленський, як і новий керівник Офісу глави держави Кирило Буданов. Але головним підсумком зустрічі стало те, що 6 січня усі напрацювання обговорюватимуть лідери коаліції у Парижі. Детальніше про всі подробиці та нюанси - в матеріалі РБК-Україна.