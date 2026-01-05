Генсек НАТО Рютте візьме участь в засіданні "коаліції охочих" у Парижі

"У вівторок, 6 січня 2026 року, Генеральний секретар НАТО пан Марк Рютте вирушить до Парижа, Франція, для участі у зустрічі "коаліції охочих", яку спільно організовують президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер", - сказано у повідомленні.

При цьому окремо у повідомленні пресслужби зазначається, що виступів для преси у Рютте під час візиту не буде.