У генпрокурора пояснили, чому Медведчуку поки не закидають фінансування тероризму

Він нагадав, що в Україні визнані тільки "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями.

"Сприяння саме цим терористичним організаціям ми можемо кваліфікувати з точки зору Кримінального кодексу, як сприяння або фінансування терористичних організацій", - пояснив Говда.

В офісі генерального прокурора пояснили, що фінансування тероризму Медведчуком зараз розслідується.

Говда зазначив, що Крим зараз є тимчасово окупованою територією. Це зафіксовано в резолюціях ООН, а також в Законі про права і свободи людей, а також є правовий статус тимчасово окупованих територій АР Крим.

"Тому саме ми кваліфікуємо це, як розграбування національних цінностей на території окупованої Російською Федерацією. Такі правові кваліфікації, як сприяння фінансуванню тероризму існують і вони розслідуються відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України. В даний час вони в стадії досудового розслідування. Тому певних обставин розголошувати не буду", - сказав Говда.