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Генпрокурор Кравченко назвал преступления, расследование которых будет приоритетом

Пятница 27 июня 2025 17:36
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Генпрокурор Кравченко назвал преступления, расследование которых будет приоритетом Фото: Руслан Кравченко, генпрокурор Украины (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Дмитрий Сидоров, Иван Носальский

Приоритетами работы Офиса генпрокурора будут расследование военных преступлений, дел в отношении бизнеса и преступлений против детей.

Как передает РБК-Украина, об этом новый генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил во время "Форума власти и бизнеса: от диалога и партнерства".

"Первый приоритет - это военные преступления.... Мы подписали протокол по созданию специального трибунала, сейчас с СБУ мы создаем новые подразделения на базе Службы безопасности для того, чтобы в дальнейшем мы передали спецтрибуналу доказательства, собранные за все годы вторжения и войны против нашего государства", - сказал генеральный прокурор.

По словам Кравченко, второй приоритет Офиса генпрокурора - это разобраться с производствами против бизнеса.

Также важным приоритетом работы Офиса генерального прокурора будет защита детей. Кравченко рассказал, что он провел совещание с прокурорами областей и только один из них смог назвать количество производств по преступлениям против детей, которые были направлены в суд.

"В той или иной области - одно-два убийства детей, изнасилования детей - один-два, (также имеют место - ред.) совершение преступлений детей против детей. К сожалению, одна область из всех отвечала сколько у них производств в суде", - добавил Кравченко.

Следующим приоритетом работы Офиса генерального прокурора станет расследование преступлений, связанных с растратой бюджетных средств. Также важным направлением будет защита военнослужащих.

Новый генпрокурор новый генпрокурор

Напомним, 21 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении генпрокурором Руслана Кравченко.

Уже через несколько дней Кравченко назначил трех заместителей, которые будут отвечать за разные направления.

При этом 25 июня Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали документ о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Как пояснил президент, это фактически запустило процесс создания такого трибунала.

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