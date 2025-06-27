Генпрокурор Кравченко назвав злочини, розслідування яких буде пріоритетом

Пріоритетами роботи Офісу генпрокурора будуть розслідування воєнних злочинів, справ щодо бізнесу та злочинів проти дітей.

Як передає РБК-Україна , про це новий генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив під час "Форуму влади та бізнесу: від діалогу та партнерства".

"Перший пріоритет - це воєнні злочини…. Ми підписали протокол зі створення спеціального трибуналу, зараз із СБУ ми створюємо нові підрозділи на базі Служби безпеки для того, щоб в подальшому ми передали спецтрибуналу докази, зібрані за всі роки вторгнення і війни проти нашої держави", - сказав генеральний прокурор.

За словами Кравченка, другий пріоритет Офісу генпрокурора - це розібратися з провадженнями проти бізнесу.

Також важливим пріоритетом роботи Офісу генерального прокурора буде захист дітей. Кравченко розповів, що він провів нараду з прокурорами областей і лише один із них зміг назвати кількість проваджень щодо злочинів проти дітей, які були спрямовані до суду.

"В тій чи іншій області - одне-два вбивства дітей, згвалтування дітей - один-два, (також мають місце - ред.) вчинення злочинів дітей проти дітей. На жаль, одна область зі всіх відповідала скільки у них проваджень в суді", - додав Кравченко.

Наступним пріоритетом роботи Офісу генерального прокурора стане розслідування злочинів, пов'язаних із розтратою бюджетних коштів. Також важливим напрямком буде захист військовослужбовців.