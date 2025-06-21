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Зеленский назначил Кравченко генеральным прокурором Украины

Суббота 21 июня 2025 12:46
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Зеленский назначил Кравченко генеральным прокурором Украины Фото: Руслан Кравченко (koda.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

"Назначить Кравченко Руслана Андреевича Генеральным прокурором", - говорится в тексте указа президента Украины №416/2025, который был опубликован на сайте главы государства сегодня, 21 июня.

Назначение Кравченко генпрокурором

Отметим, что 16 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

На следующий день, 17 июня, Верховная Рада поддержала назначение Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины. "За" проголосовали 273 народных депутата. При этом 5 народных избранников проголосовали против, 23 - воздержались, а 20 - не голосовали.

Что известно о новоназначенном генпрокуроре Украины

Руслан Кравченко родился в 1990 году в Луганской области. Согласно открытым источникам, он окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна и юридическую академию Ярослава Мудрого по специальности "правоведение", получил звание "лейтенант юстиции". Женат.

Участвовал в АТО при исполнении служебных обязанностей в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины (г. Дебальцево, г. Бахмут). Имеет статус участника боевых действий, в 2020 году был уволен с военной службы в запас.

С 2015 года по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины. А потом год проработал заместителем военного прокурора Центрального региона Украины.

Кравченко также работал в должности начальника управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса генпрокурора.

В 2021 году возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. На этой должности пробыл до 2023 года, в котором уже участвовал в конкурсе на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В апреле 2023 года был назначен на должность главы Киевской ОГА, а 30 декабря 2024 года его назначили главой Государственной налоговой службы.

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