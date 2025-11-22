Генералы США могут прибыть в РФ для обсуждения мирного плана: The Guardian узнало сроки

Мирный план США

Напомним, на днях издание Axios первым сообщило, что США разработали новый мирный план по окончанию войны в Украине. За его разработку отвечал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф при поддержке российского посланника Кирилла Дмитриева.

Известно, что документ насчитывает 28 пунктов. Согласно плану, Украина должна будет вести армию из Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от дальнобойного вооружения и не только. В обмен на это, по данным Axios, Украина получит гарантии безопасности по аналогии НАТО.

Sky News писало, что уже на следующей неделе между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом будет разговор насчет плана. Также лидер США публично подтвердил, что дедлайн для подписания сделки со стороны Украины - следующий четверг, 27 ноября. Кроме того, он сказал, что Зеленскому придется либо принять сделку, либо воевать дальше.

Стоит отметить, что Зеленский записал вчера обращение к нации. В нем он сказал, что Украина сейчас может оказаться перед сложным выбором и сейчас один из самых тяжелых моментов в истории страны.

Глава Кремля Владимир Путин тоже прокомментировал "мирный план", заявив, что Москва готова его обсуждать и что этот документ может стать отправной точкой. В то же время он подчеркнул, что РФ согласна исключительно заключение мирной сделки, а не прекращении огня, и лишь после уже подписанию документа.

Добавим, что несколько часов назад спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что уровень контактов США и России по "мирному плану" еще предстоит определить. Кроме того, еще предстоит определить, нужен ли будет разговор Трампа и Путина по поводу этого документа.

