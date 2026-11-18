Генерал-майор СБУ Сергей Дука, который является фигурантом дела "Карфаген", подтвердил, что он уничтожил свои телефоны перед обысками НАБУ.

Как передает РБК-Украина , об этом Дука заявил во время заседания временной следственной комиссии.

По словам генерала Службы безопасности, он уничтожил два собственных смартфона. Также Дука подтвердил, что сделал это при помощи топора.

Подозреваемый вспомнил случай с детективом НАБУ Русланом Магомедрасулов, когда тот тоже разбивал свои телефоны перед обысками, объясняя это необходимостью защитить свои материалы и агентуру.

"В медиа повсюду расходится как я уничтожаю улики, а он защищает агентуру. Так вы считаете, что у рядового сотрудника НАБУ больше агентуры и материалов, чем у меня? Нет, не больше" - добавил Дука.

Он пояснил, что разбил телефоны с целью "защиты оперативных контактов".

К слову, во время судебного заседания, на котором Дуке избирали меру пресечения, его адвокат Юрий Сухов утверждал, что генерал СБУ спал перед обысками. Таким образом защита опровергала заявления стороны обвинения о том, что Дука уничтожал свои телефоны.

Дело Дуки

Напомним, ранее НАБУ и САП раскрыли новые детали дела "Карфаген". По версии правоохранителей, топ-силовики "крышевали" мошеннические колл-центры, наркоторговцев и не только.

Одним из фигурантов дела оказался генерал СБУ Сергей Дука, который занимал должность первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности.