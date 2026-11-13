ua en ru
Пт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Генерал СБУ Дука вышел из СИЗО после внесения 65 млн гривен залога

16:31 13.11.2026 Пт
3 мин
aimg Мария Кучерявец
Генерал СБУ Дука вышел из СИЗО после внесения 65 млн гривен залога Фото: Сергей Дука (РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука вышел из следственного изолятора после внесения за него залога в размере 65 млн гривен. Полную сумму средств внесли в пятницу, 13 ноября.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Дука является подозреваемым по делу "Карфаген". Ранее ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 65 млн гривен.

По словам адвоката Дуки Юрия Сухова, залог за подозреваемого вносили добровольно. Большую часть из 65 млн гривен внесли сотрудники СБУ.

Отдельно Сухов добавил, что хоть Дуку и уволили с должности, он остается сотрудником Службы безопасности. Также, по словам адвоката, за генералом могут охотиться россияне, поэтому его продолжит охранять спецподразделение "Альфа".

Обновлено 16:42

После выхода из СИЗО Дука заявил о том, что действия НАБУ якобы ослабляют позицию Украины на переговорах с Россией.

Также он добавил, что теперь правоохранители будут искать "новые доказательства" на него.

Что известно о деле "Карфаген"

НАБУ и САП задержали Сергея Дуку 4 ноября 2026 года в рамках спецоперации "Карфаген". По версии следствия, он обеспечивал прикрытие преступной организации от внимания сотрудников СБУ (на пленках, обнародованных НАБУ, фигурирует под псевдонимом "Аким").

Речь идет о группировке, которая, по данным НАБУ, занималась незаконной деятельностью, в частности, работой мошеннических колцентров, наркоторговлей и изготовлением фальшивой валюты.

Следствие заявляет о причастности к прикрытию группировки не только отдельных должностных лиц СБУ, но и Нацполиции и Офиса генерального прокурора.

По версии НАБУ, организацию возглавлял трижды судимый Андрей Осипов по прозвищу "Криминал". Он координировал деятельность группировки вместе с гражданином России Егором Буркиным, известным как "Мексиканец". Последний является основателем и руководителем транснационального наркокартеля "Химпром".

Также фигурантам инкриминируют организацию нападений на людей, похищений и пыток. В частности, на обнародованных записях обсуждали нападение с использованием кислоты на журналиста Дениса Бигуса из-за расследования его команды.

Кроме того, в материалах дела идет речь о связях "Мексиканца" с российской ФСБ. Как свидетельствуют обнародованные аудиозаписи, он неоднократно упоминал контакты со спецслужбой РФ.

На суде прокурор САП сообщал, что во время обысков Дука якобы уничтожал мобильные телефоны с помощью топора, пока вооруженные люди препятствовали детективам НАБУ попасть в его дом.

Сам генерал отрицал обоснованность претензий к нему и заявлял, что задержание связано с местью Национального антикоррупционного бюро.

После задержания руководство СБУ уволило Дуку с должности первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности.

РБК-Украина в отдельном материале рассказывала о том, как ВАКС избирал генералу СБУ Дуке меру пресечения, а журналистов не пускали в зал суда.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины НАБУ Суд Мера пресечения
Новости
Полиция показала первые минуты после удара РФ по Институту травматологии в Киеве
Полиция показала первые минуты после удара РФ по Институту травматологии в Киеве
Аналитика
Что происходит после поджога по заказу РФ: блиц с эстонским производителем НРК TheMIS
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Что происходит после поджога по заказу РФ: блиц с эстонским производителем НРК TheMIS