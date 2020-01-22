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General Electric долучиться до розслідування атаки на літак Ірані

Новини » Політика     22.01.2020 - 10:45
General Electric долучиться до розслідування атаки на літак Ірані
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Компанія-виробник двигунів для Boeing-737 долучиться до розслідування

Американська корпорація General Electric Co буде допомагати в розслідуванні збиття українського пасажирського літака МАУ. Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, General Electric у кооперації з французькою Safran SA є співвласниками французько-американської фірми CFM, що займалася виготовленням двигунів для літаків Boeing-737.

"General Electric Co отримала ліцензію Міністерства фінансів США на допомогу в розслідуванні українського пасажирського літака, який був випадково збитий іранськими силами, заявив представник компанії GE у вівторок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Іран запити у США і Франції обладнання для розшифровки чорних ящиків збитого в Тегерані літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше РБК-Україна писало, що 20 січня в Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента Ірану Мохаммадом Эслами. Під час зустрічі сторони домовилися про передачу уламків літака МАУ і чорних ящиків Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що Канада виплатить сім'ям канадців, загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані,19 тисяч доларів.

В Ірані немає необхідного обладнання для розшифровки "чорних скриньок", - Трюдо Іран запросив у США і Франції обладнання для розшифровки чорних ящиків
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