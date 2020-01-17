ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трюдо закликав Іран направити "чорні ящики" літака МАУ для аналізу у Францію

Новини » Суспільство     17.01.2020 - 21:05
Трюдо закликав Іран направити "чорні ящики" літака МАУ для аналізу у Францію
Фото: Джастін Трюдо (bundesregierung.de)

Франція здатна вважати інформацію, незважаючи на сильне пошкодження "чорних скриньок"

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав Іран направити "чорні ящики" літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані у Францію. Про це повідомляє Reuters.

За словами Трюдо, Франція є однією з небагатьох країн, яка здатна зчитувати інформацію з "чорних ящиків" попри сильні пошкодження.

"У Ірану немає рівня технічних знань і, в основному, обладнання, необхідного для швидкого аналізу цих пошкоджених чорних скриньок. Є початок консенсусу, що... (Франція - ред.) буде правильним місцем для відправки цих чорних ящиків, щоб швидко отримати від них необхідну інформацію, і саме на це ми закликаємо іранська влада погодитися", - заявив Трюдо.

Раніше РБК-Україна писало, що Канада виплатить сім'ям канадців, загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані за 19 тисяч доларів. Репатріація тіл загиблих канадців очікується у найближчий тиждень.

Нагадаємо, Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Літак МАУ, який виконував рейс Тегеран-Київ, був збитий ракетами іранських військових. На третій день після катастрофи офіційний Тегеран визнав ракетну атаку на український літак. В результаті трагедії загинули 176 осіб, серед яких 11 громадян України. Тіла загиблих українців в авіакатастрофі доставлять в Україну 19 січня.

Україна направила Ірану повторний запит на передачу чорних ящиків МАУ Авіакатастрофа в Ірані: до України повернулися експерти МАУ
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниІранавиакатастрофаДжастин Трюдо
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся