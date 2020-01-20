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Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака МАУ і чорних скриньок

Новини » Політика     20.01.2020 - 18:11
Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака МАУ і чорних скриньок
Фото: зустріч Володимира Зеленського з Мохаммадом Эслами (president.gov.ua)

Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента Ірану Мохаммадом Эслами

Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" і чорних скриньок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, 20 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента Республіки Ірану Мохаммадом Еслами.

Зеленський констатував, що в питанні з'ясування обставин трагедії Іран дотримувався більшості домовленостей.

"Все, про що ми говорили з президентом Ірану, в основному були виконані", - заявив він.

Також Зеленський зазначив, що мова йде про допуск до роботи в Тегерані 45 українських фахівців, швидку ідентифікацію тіл громадян України та їх повернення.

Крім того, український президент окремо акцентував увагу на необхідності забезпечення подальшого ефективного розслідування авіакатастрофи.

У ході зустрічі Зеленський також обговорив з Еслами питання передачі Україні для розшифровки бортових самописців українського літака. Він підкреслив, що Україна має необхідні технічні можливості та досвідчених фахівців для належного виконання цієї роботи.

Наголошується, що в Україну прибуде група представників Ірану, які ознайомляться з технічними можливостями України для розшифровки "чорних скриньок". Сторони погодилися, що всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, мають бути повернуті в Україну.

Також підійматися питання компенсації близьким і рідним загиблих в авіакатастрофі та створення спільної слідчої групи.

Нагадаємо, голова Верховного суду Ірану Ебрахим Раїси заявив, що влада країни повинні терміново виконати свої зобов'язання по компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи літака МАУ.

Крім того, українські експерти першими виявили елементи ракети, якою був збитий літак "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані, і зробили вони це завдяки особистим речам жертв падіння літака.

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