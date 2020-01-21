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Іран запросив у США і Франції обладнання для розшифровки чорних ящиків

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 09:08
Іран запросив у США і Франції обладнання для розшифровки чорних ящиків
Фото: авіакатастрофа в Ірані (alihashem_tv)

У Ірану немає технологій для розшифровки чорних ящиків літаків Boeing 737

Іран запити у США і Франції обладнання для розшифровки чорних ящиків збитого в Тегерані літака "Міжнародних авіаліній України". Про це повідомляє Al Arabiya.

Як повідомили в Організації цивільної авіації Ірану, у Тегерана немає необхідних технологій для розшифровки інформації з чорних скриньок, встановлених на моделях лайнера Boeing 737.

Наголошується, що США і Франція на даний момент не дали відповідь іранській владі.

Нагадаємо, авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Літак МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції Ірану, нібито переплутавши з літаком Сполучених Штатів. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, серед яких 11 українців.

Раніше РБК-Україна писало, що 20 січня в Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента Ірану Мохаммадом Эслами. Під час зустрічі сторони домовилися про передачу уламків літака МАУ і чорних ящиків Україні.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав Іран направити чорні ящики літака для аналізу у Франції. За словами Трюдо, Франція є однією з небагатьох країн, яка здатна зчитувати інформацію з "чорних ящиків" незважаючи на сильні пошкодження.

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