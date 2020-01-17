Сім'ям загиблих у катастрофі МАУ канадців виплатять по 19 тис. доларів

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com / SZimpas)

Репатріація тіл загиблих канадців очікується найближчим тижнем

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада виплатить сім'ям канадців, загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані по 19 тисяч доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву канадському телебаченню CPAC.

Також Трюдо заявив, що репатріація тіл загиблих канадців очікується найближчим тижнем.

"Канада виплатить сім'ям канадців, загиблих у катастрофі під Тегераном, по 25 тис. канадських доларів (19 тис. доларів - ред)", - сказав він.

Нагадаємо, тіла загиблих українців у авіакатастрофі в Ірані доставлять в Україну 19 січня. У цей день, орієнтовно в 11:30 розпочнеться церемонія пам'яті загиблих в результаті катастрофи літака компанії МАУ в Ірані. Захід пройде в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляло РБК-Україна, напередодні в Ірані завершили ідентифікацію всіх українських жертв авіакатастрофи. В МВС повідомляли, що за попередньою інформацією передачу тіл планувалося провести до 19 січня 2020 року.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Літак МАУ, який виконував рейс Тегеран-Київ, набирав висоту, коли в нього влучили іранської ракети системи протиповітряної оборони. На третій день після катастрофи офіційний Тегеран визнав ракетну атаку на український літак. В результаті трагедії загинули 176 осіб, серед яких 11 громадян України.