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General Electric присоединится к расследованию атаки на самолет в Иране

Новости » Политика     22.01.2020 - 10:45
General Electric присоединится к расследованию атаки на самолет в Иране
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Компания-производитель двигателей для Boeing-737 присоединится к расследованию

Американская корпорация General Electric Co будет помогать в расследовании сбития украинского пассажирского самолета МАУ. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, General Electric в кооперации с французской Safran SA являются совладельцами французско-американской фирмы CFM, которая занималась изготовлением двигателей для самолетов Boeing-737.

"General Electric Co получила лицензию Министерства финансов США на помощь в расследовании украинского пассажирского самолета, который был случайно сбит иранскими силами, заявил представитель компании GE во вторник", - говорится в сообщении.

Напомним, Иран запрошивает в США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков сбитого в Тегеране самолета "Международных авиалиний Украины".

Ранее РБК-Украина писало, что 20 января в Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами. Во время встречи стороны договорились о передаче обломков самолета МАУ и черных ящиков Украине.

Ранее РБК-Украина писало, что Канада выплатит семьям канадцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, 19 тысяч долларов.

В Иране нет необходимого оборудования для расшифровки "черных ящиков", - Трюдо Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков
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