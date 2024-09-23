Генассамблея ООН утвердила "Пакт ради будущего" несмотря на демарш России

Генеральная Ассамблея ООН в воскресенье, 22 сентября, одобрила главный документ Саммита будущего, несмотря на протест России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки и страницу президента Владимира Зеленского в соцсети Х.
Документ был принят не без сопротивления делегации страны-агрессора. Представитель России пытался внести свои поправки, угрожая отказом поддержать согласованный документ.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин вынес на голосование поправку о "принципе невмешательства". По его словам, это якобы важно для стран Глобального юга, чтобы "коллективный Запад" не навязывал им свою волю.
Вершинин назвал проект документ "лицемерным" и раскритиковал генерального секретаря Антониу Гутерреша за якобы нежелание учесть все предложения в проекте. В случае отказа поддержать поправку РФ, Вершинин пригрозил "дистанцироваться" от консенсусного принятия документа.
Однако российские поправки были отклонены 143 голосами. Президент Генассамблеи Филемон Янг объявил Пакт принятым и подписал его.
Документ на 42-страницах содержит перечень намерений стран по решению глобальных проблем - от военных конфликтов и изменения климата, до искусственного интеллекта и реформирования ООН и глобальных институтов.
В частности, документ содержит разделы "Устойчивое развитие и финансирование развития", "Международный мир и безопасность", "Наука, технологии, инновации и цифровое сотрудничество", "Молодежь и будущие поколения".
В разделе о мире и безопасности отмечается, что "бедствие войны приобретает новые и более опасные формы". Сегодня "мир ближе к ядерной конфронтации, чем когда-либо со времени окончания Холодной войны".
Также в пакте отмечается, что страны обязуются действовать "коллективно для поддержания и восстановления международного мира и безопасности на суше, море, в космосе, в киберпространстве и в других новых сферах". Это нужно "для более эффективного противодействия взаимосвязанным глобальным угрозам и выполнения обещаний, содержащихся в Уставе ООН".
Президент Владимир Зеленский приветствовал принятие "Пакта ради будущего". По его мнению, безопасное будущее возможно только при условии завершения войны в Украине.
Глава государства отметил, что "несмотря на все препятствия, в частности попытки России сорвать принятие документа, мир сумел объединиться вокруг видения справедливого и безопасного будущего".
По мнению президента, это будущее возможно лишь при условии завершения крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой в соответствии с "Формулой мира", основанной на целях и принципах Устава ООН, а также объективной потребности в глобальной безопасности.
"Мир нуждается в лидерстве и решимости. Украина готова работать со всеми ответственными странами на этом пути", - добавил он.
В воскресенье, 22 сентября, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты. Во время визита глава государства проведет ряд встреч, в частности в рамках Генассамблеи.
В частности, глава государства планирует посетить завод, на котором производят снаряды 155-мм калибра, часть из которых поставляется в Украину для противостояния РФ.
Также Зеленский встретится с кандидатами на пост президента США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
Второй саммит мира состоится после наработки совместного мирного плана из 10 пунктов украинской "формулы мира". Не исключено, что встреча может состояться до конца 2024 года.
По словам президента Зеленского, план мира уже готов. Первым с ним должен ознакомиться президент США Джо Байден.
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