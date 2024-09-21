План победы Украины будет открыт всем, Россия должна его видеть, - Зеленский

План победы Украины будет доступен всем странам. Его должна видеть и Россия, как и быть на втором саммите мира.

"Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором саммите мира, потому что все наши союзники, включая ближайших, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии - все сказали, что Россия должна быть на втором саммите. Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончание войны", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина активно работает над планом победы, три пункта которого уже подготовлены, встречи в онлайн формате состоялись.

"Еще будут встречи офлайн и онлайн. И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть, что показать. Если им не нравится, будет понятно их реакция на конкретику, а не просто вообще - мы ничего не хотим и будем продолжать войну. Хотя я считаю, на сегодняшний день они именно так и хотят, просто продолжать", - заверил президент.

Кроме этого Зеленский отметил, что план победы предусматривает быстрые и конкретные шаги стратегических партнеров Украины на протяжении с сегодняшнего дня до конца декабря.

"Конкретные действия, зависящие исключительно от партнеров, и уже никто мне не скажет, что это зависит от российской стороны. План просто является мостом к саммиту мира и к любому этапу окончания войны. Мост, который усиливает Украину. Усиливает ее политически, с точки зрения оружия, и в понимании того, каким будет наше будущее после войны. План будет презентован президенту Байдену, кандидатам в президенты США и всем другим партнерам. На мой взгляд, план будет открыт всем, в том числе, обществам в разных странах. И Россия должна его видеть. Потому что этот план ужесточает Украину. И они должны об этом знать", - констатировал глава государства.

Какие шаги предполагает план победы

Зеленский также описал пункты, которые предусматривает план победы Украины.

"Во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира. Второе, без деталей, но Курская операция является частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины относительно оружия. Далее - пункт, связанный с экономикой. Скажем так, наше общее экономическое развитие. Еще пункт, связанный не с экономикой, а скажем так, с экономией в будущем. То есть, сегодня вы нам помогаете в реализации этого плана, а в будущем Украина сэкономит вам много вашего ресурса", - перечислил президент.