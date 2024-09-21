Зеленский назвал дату встречи с Трампом и рассказал, чего ожидает от разговора с Харрис

Он отметил, что во время своего визита в США на следующей неделе точно встретится с оппонентом Трампа - кандидатом на пост президента от Демократической партии Камалой Харрис. Зеленский хочет узнать, что она думает по поводу этого плана победы Украины.

"Как я вам сказал: в плане есть не только то, что нужно сегодня от Байдена. Но в плане есть то, что у нас будет другая ситуация после ноября. То есть в США будет новый президент. И надо с каждым из претендентов говорить, а как они к этому относятся. И тоже я буду говорить с Конгрессом. Мне нужна их поддержка по этому делу", - пояснил президент.

Насчет встречи с Трампом Зеленский сказал: "Обязательно, да. Я видел его сообщения в СМИ, наши команды в контакте. Главное, чтобы время было. Я не буду заглядывать в будущее, но думаю, что для обоих нас это будет важно".

По словам президента, встреча с Дональдом Трампом, вероятно, состоится 26-27 сентября.