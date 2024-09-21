Зеленский назвал дату встречи с Трампом и рассказал, чего ожидает от разговора с Харрис
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом 26-27 сентября. Также глава государства в США встретится с Камалой Харрис.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с журналистами.
Он отметил, что во время своего визита в США на следующей неделе точно встретится с оппонентом Трампа - кандидатом на пост президента от Демократической партии Камалой Харрис. Зеленский хочет узнать, что она думает по поводу этого плана победы Украины.
"Как я вам сказал: в плане есть не только то, что нужно сегодня от Байдена. Но в плане есть то, что у нас будет другая ситуация после ноября. То есть в США будет новый президент. И надо с каждым из претендентов говорить, а как они к этому относятся. И тоже я буду говорить с Конгрессом. Мне нужна их поддержка по этому делу", - пояснил президент.
Насчет встречи с Трампом Зеленский сказал: "Обязательно, да. Я видел его сообщения в СМИ, наши команды в контакте. Главное, чтобы время было. Я не буду заглядывать в будущее, но думаю, что для обоих нас это будет важно".
По словам президента, встреча с Дональдом Трампом, вероятно, состоится 26-27 сентября.
Зеленский поедет в США
Как известно, на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский поедет в США с рабочим визитом. Глава государства выступит на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Также Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и представит план победы Украины. По словам Зеленского, план победы Украины включает решения, которые должны произойти с октября по декабрь.
Также президент Украины в США встретится с главными кандидатами на пост президентом США - Камалой Гаррис и Дональдом Трампом. Зеленский им тоже покажет план победы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.