Генасамблея ООН затвердила "Пакт заради майбутнього" попри демарш Росії

Документ був ухвалений не без опору делегації країни-агресора. Представник Росії намагався внести свої поправки, погрожуючи відмовою підтримати узгоджений документ.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін виніс на голосування поправку щодо "принципу невтручання". За його словами, це нібито важливо для країн Глобального півдня, щоб "колективний Захід" не нав’язував їм свою волю.

Вершинін назвав проект документ "лицемірним" і розкритикував генерального секретаря Антоніу Гутерреша за начебто небажання врахувати всі пропозиції у проекті. У випадку відмови підтримати поправку РФ, Вершинін пригрозив "дистанціюватися" від консенсусного ухвалення документа.

Натомість російські поправки були відхилені 143 голосами. Президент Генасамблеї Філемон Янг оголосив Пакт ухваленим і підписав його.

Що вміщує "Пакт заради майбутнього"

Документ на 42-сторінки вміщує перелік намірів країн щодо розв’язання глобальних проблем - від воєнних конфліктів та зміни клімату, до штучного інтелекту та реформування ООН і глобальних інституцій.

Зокрема, документ вміщує розділи "Сталий розвиток та фінансування розвитку", "Міжнародний мир і безпека", "Наука, технології, інновації та цифрове співробітництво", "Молодь та майбутні покоління".

У розділі про мир і безпеку зазначається, що "лихо війни набуває нових і небезпечніших форм". Сьогодні "світ ближче до ядерної конфронтації, ніж будь-коли від часу закінчення Холодної війни".

Також у пакті зазначається, що країни зобов’язуються діяти "колективно для підтримки й відновлення міжнародного миру і безпеки на суші, морі, в космосі, у кіберпросторі та в інших нових сферах". Це потрібно "для ефективнішої протидії взаємопов'язаним глобальним загрозам і виконання обіцянок, що містяться в Статуті ООН".

Реакція президента Зеленського

Президент Володимир Зеленський привітав ухвалення "Пакту заради майбутнього". На його думку, безпечне майбутнє можливе лише за умови завершення війни в Україні.

Глава держави зазначив, що "попри всі перешкоди, зокрема спроби Росії зірвати ухвалення документу, світ зумів об'єднатися навколо бачення справедливого та безпечного майбутнього".

На думку президента, це майбутнє можливе лише за умови завершення найбільшої війни в Європі з часів Другої світової відповідно до "Формули миру", що ґрунтується на цілях і принципах Статуту ООН, а також об'єктивній потребі у глобальній безпеці.

"Світ потребує лідерства та рішучості. Україна готова працювати з усіма відповідальними країнами на цьому шляху", - додав він.