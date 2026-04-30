Gemini заменяет офисные программы: как ИИ генерирует PDF, таблицы и документы

Компания Google выпустила обновление для своего чат-бота Gemini, которое существенно упрощает рабочие процессы с документами. Теперь ИИ способен не просто выдавать текст в чате, но и мгновенно превращать его в готовые к загрузке файлы различных форматов.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на блог Google.
По словам разработчиков, благодаря обновлению Gemini может конвертировать ваш запрос в структурированный выходной файл всего за один шаг.
ИИ поддерживает широкий спектр форматов текстовых документов, что делает его универсальным инструментом для офисной работы:
Созданные файлы можно либо загрузить непосредственно на устройство, либо мгновенно экспортировать на Google Drive.
Google приводит несколько примеров того, как новая функция облегчит жизнь пользователям.
Например, вы можете попросить ИИ:
Превратить план бюджета, обсуждаемый в чате, в полноценную таблицу Excel.
Скомпилировать разрозненные заметки в структурированный PDF-отчет.
Создать подробное учебное пособие в формате PDF на основе загруженных конспектов лекций. Также вы можете добавить нужные графики и формулы.
Функция ИИ-генерирования файлов уже доступна для пользователей Gemini во всем мире.
Кроме этого, Google расширяет доступность инструментов персонализации в страны Европы и Великобританию. Речь идет о функции Memories (позволяет Gemini запоминать предпочтения и детали прошлых разговоров) и инструмент импорта истории чатов из других ИИ-приложений.