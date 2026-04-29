ИИ от Google привлекут к секретным операциям Пентагона: детали тайной сделки

Google присоединилась к списку техногигантов Кремниевой долины, поставляющих ИИ-модели для нужд армии США. Новое секретное соглашение позволяет Пентагону использовать технологии компании для любых законных правительственных целей.

По данным источников, контракт предусматривает использование ИИ для планирования миссий и, возможно, идентификации целей. Соглашение ставит Google рядом с OpenAI Сэма Альтмана и xAI Илона Маска, которые уже сотрудничают с Минобороны США.

Интересно то, что Google обязалась корректировать настройки безопасности и фильтры своих ИИ-моделей по запросу правительства.

Хотя в документе указано, что ИИ не предназначен для автономного оружия или массовой слежки без контроля человека, Google не имеет права накладывать вето на оперативные решения военных.

Протесты внутри техногиганта

Работники компании выразили серьезное беспокойство, что их разработки будут использованы для "негуманных или чрезвычайно вредных целей". В открытом письме к гендиректору Сундару Пичаи они требуют отказаться от работы над секретными военными заданиями.

"Пентагон ведет переговоры с Google и OpenAI, чтобы попытаться заставить их согласиться на то, от чего отказалась Anthropic. Они пытаются разделить каждую компанию, боясь, что другая уступит. Такая стратегия работает только тогда, когда никто из нас не знает, где позиция других", - отмечается в письме.

Примечательно, что ранее Google уже отказывалась от подобных контрактов (например, Project Maven в 2018 году) после массовых протестов сотрудников. Однако в 2025 году владелец Google, компания Alphabet, сняла внутренний запрет на использование ИИ для оружия и слежки, аргументируя это потребностями национальной безопасности.

Топовые ИИ милитаризируют?

Пентагон активно привлекает ведущие ИИ-лаборатории к работе над секретными цифровыми продуктами. Известно, что американское оборонное ведомство подписало соглашения стоимостью до 200 млн долларов каждое с Anthropic, OpenAI и Google.

В отличие от Google, стартап Anthropic в начале 2026 года отказался ослаблять защитные барьеры для своего ИИ Claude. Как результат - Пентагон признал компанию "рискованной для цепи поставок".

Google вместо этого выбрал путь сотрудничества, считая предоставление API-доступа к своим коммерческим моделям ответственным подходом к поддержке нацбезопасности.