Gemini замінює офісні програми: як ШІ генерує PDF, таблиці та документи

Компанія Google випустила оновлення для свого чат-бота Gemini, яке суттєво спрощує робочі процеси з документами. Відтепер ШІ здатний не просто видавати текст у чаті, а й миттєво перетворювати його на готові до завантаження файли різних форматів.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на блог Google.
За словами розробників, завдяки оновленню Gemini може конвертувати ваш запит у структурований вихідний файл лише за один крок.
ШІ підтримує широкий спектр форматів текстових документів, що робить його універсальним інструментом для офісної роботи:
Створені файли можна або завантажити безпосередньо на пристрій, або миттєво експортувати на Google Drive.
Google наводить декілька прикладів того, як нова функція полегшить життя користувачам.
Наприклад, ви можете попросити ШІ:
Перетворити план бюджету, обговорений у чаті, на повноцінну таблицю Excel.
Скомпілювати розрізнені замітки у структурований PDF-звіт.
Створити детальний навчальний посібник у форматі PDF на основі завантажених конспектів лекцій. Також ви можете додати потрібні графіки та формули.
Функція ШІ-генерування файлів уже доступна для користувачів Gemini у всьому світі.
Окрім цього, Google розширює доступність інструментів персоналізації у країни Європи та Велику Британію. Йдеться про функцію Memories (дозволяє Gemini запам'ятовувати вподобання та деталі минулих розмов) та інструмент імпорту історії чатів з інших ШІ-додатків.