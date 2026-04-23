Миллиардный контракт с Google: Apple готовит радикальное обновление Siri в 2026 году

Новая Siri, которую анонсировали еще два года назад, наконец-то получила конкретные сроки релиза.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider .

Во время конференции Google Cloud Next 26 генеральный директор подразделения Томас Куриан официально заявил о стратегическом партнерстве с Apple. Сотрудничество двух гигантов, которое оценивается примерно в 1 миллиард долларов в год, дает Apple необходимый технологический рычаг для серьезной конкуренции в сфере ИИ.

"После тщательной оценки Apple определила, что технология искусственного интеллекта Google обеспечивает наилучшую основу для моделей Apple Foundation Models, и рада новым инновационным возможностям, которые она откроет для пользователей Apple", - отмечали в Google еще в январе.

Что получит Apple от сотрудничества с Google?

Персонализацию Siri - благодаря Gemini ассистент научится отвечать на сложные запросы, основываясь на информации из почты, календаря и других программ пользователя.

WWDC 2026 как отправная точка - наиболее вероятным временем презентации обновленной системы называют июнь 2026 года, когда Apple традиционно представляет обновления своих ОС.

Локальные модели на устройствах - Apple удалось адаптировать большие модели Google под компактные версии, которые смогут работать непосредственно на iPhone без обращения к облаку, что ускорит отклик.

Вопрос приватности пользователей

Контракт с Google является одним из самых дорогих в истории Apple, однако он позволяет компании сохранить свой главный актив - доверие пользователей.

"Мы сотрудничаем с Apple как их приоритетный облачный поставщик для разработки следующего поколения Apple Foundation Models на базе технологии Gemini", - заявил Томас Куриан во время своего выступления.

Важно отметить, что несмотря на использование технологий Google, доступ к личным данным пользователей Apple останется закрытым для технологического гиганта.

Все вычисления, касающиеся персонального контекста, будут происходить на подконтрольных Apple серверах с высоким уровнем безопасности. В компании подчеркнули: это позволяет реализовать обещанную "осведомленность об экране" (on-screen awareness), не компрометируя приватность.