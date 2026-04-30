Бизнес » Tech

Gemini заменяет офисные программы: как ИИ генерирует PDF, таблицы и документы

19:12 30.04.2026 Чт
Больше нет необходимости вручную копировать ответы бота и тратить время на форматирование
aimg Ольга Завада
Gemini теперь способен заменить офис-менеджера (фото: Getty Images)

Компания Google выпустила обновление для своего чат-бота Gemini, которое существенно упрощает рабочие процессы с документами. Теперь ИИ способен не просто выдавать текст в чате, но и мгновенно превращать его в готовые к загрузке файлы различных форматов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на блог Google.

Полная поддержка офисных форматов

По словам разработчиков, благодаря обновлению Gemini может конвертировать ваш запрос в структурированный выходной файл всего за один шаг.

ИИ поддерживает широкий спектр форматов текстовых документов, что делает его универсальным инструментом для офисной работы:

  • Документы и таблицы: Google Docs, Sheets, Slides, а также Microsoft Word (.docx) и Excel (.xlsx).
  • Универсальные форматы: PDF, CSV, Plain Text (.txt) и Rich Text Format (.rtf).
  • Для разработчиков и ученых: Markdown (.md) и LaTeX.

Созданные файлы можно либо загрузить непосредственно на устройство, либо мгновенно экспортировать на Google Drive.

Сценарии использования

Google приводит несколько примеров того, как новая функция облегчит жизнь пользователям.

Например, вы можете попросить ИИ:

Превратить план бюджета, обсуждаемый в чате, в полноценную таблицу Excel.

Скомпилировать разрозненные заметки в структурированный PDF-отчет.

Создать подробное учебное пособие в формате PDF на основе загруженных конспектов лекций. Также вы можете добавить нужные графики и формулы.

Кому доступен сервис?

Функция ИИ-генерирования файлов уже доступна для пользователей Gemini во всем мире.

Кроме этого, Google расширяет доступность инструментов персонализации в страны Европы и Великобританию. Речь идет о функции Memories (позволяет Gemini запоминать предпочтения и детали прошлых разговоров) и инструмент импорта истории чатов из других ИИ-приложений.

