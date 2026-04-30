Gemini замінює офісні програми: як ШІ генерує PDF, таблиці та документи

Компанія Google випустила оновлення для свого чат-бота Gemini, яке суттєво спрощує робочі процеси з документами. Відтепер ШІ здатний не просто видавати текст у чаті, а й миттєво перетворювати його на готові до завантаження файли різних форматів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на блог Google .

Повна підтримка офісних форматів

За словами розробників, завдяки оновленню Gemini може конвертувати ваш запит у структурований вихідний файл лише за один крок.

ШІ підтримує широкий спектр форматів текстових документів, що робить його універсальним інструментом для офісної роботи:

Документи та таблиці : Google Docs, Sheets, Slides, а також Microsoft Word (.docx) та Excel (.xlsx).

: Google Docs, Sheets, Slides, а також Microsoft Word (.docx) та Excel (.xlsx). Універсальні формати : PDF, CSV, Plain Text (.txt) та Rich Text Format (.rtf).

: PDF, CSV, Plain Text (.txt) та Rich Text Format (.rtf). Для розробників та науковців: Markdown (.md) та LaTeX.

Створені файли можна або завантажити безпосередньо на пристрій, або миттєво експортувати на Google Drive.

Сценарії використання

Google наводить декілька прикладів того, як нова функція полегшить життя користувачам.

Наприклад, ви можете попросити ШІ:

Перетворити план бюджету, обговорений у чаті, на повноцінну таблицю Excel.

Скомпілювати розрізнені замітки у структурований PDF-звіт.

Створити детальний навчальний посібник у форматі PDF на основі завантажених конспектів лекцій. Також ви можете додати потрібні графіки та формули.

Кому доступний сервіс?

Функція ШІ-генерування файлів уже доступна для користувачів Gemini у всьому світі.

Окрім цього, Google розширює доступність інструментів персоналізації у країни Європи та Велику Британію. Йдеться про функцію Memories (дозволяє Gemini запам'ятовувати вподобання та деталі минулих розмов) та інструмент імпорту історії чатів з інших ШІ-додатків.