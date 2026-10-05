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Слив за год до релиза: Google испытывает Pixel 12 на Android 18

17:36 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Слив за год до релиза: Google испытывает Pixel 12 на Android 18 В базе GSMA обнаружили будущую серию Google Pixel 12 (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google Pixel 12 еще не вышел, а первые подробности о флагманской серии уже слили в сеть. Данные о будущих смартфонах нашли в международной базе IMEI - их официальный релиз ожидается только в августе 2027 года.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на OVRPlus.

Состав линейки и номера моделей в базе GSMA

Данные из реестра GSMA подтверждают, что Google сохранит привычное разнообразие форм-факторов и выпустит четыре модификации смартфонов.

  • Google Pixel 12 (базовая модель) - зарегистрирована под номером GC0QU;
  • Google Pixel 12 Pro (версия с расширенными аппаратными возможностями) получила номер GWU59;
  • Google Pixel 12 Pro XL (вариант с увеличенной диагональю экрана) зафиксирована как G7U1Y;
  • Google Pixel 12 Pro Fold (сложный смартфон) проходит по системе под номером G4D5D.

Читайте больше: Флагманский чип и новый пурпурный: в сеть вытекли детали о Pixel 11a

Разрешение дисплеев и изменение соотношения сторон

Утечка также раскрыла параметры экранов будущих устройств. Для стандартных моделей зафиксированы следующие показатели:

  • Pixel 12: 1080×2400 пикселей;
  • Pixel 12 Pro: 1280×2824 пикселей;
  • Pixel 12 Pro XL: 1344×2952 пикселей;
  • Pixel 12 Pro Fold: 2296×2404 пикселей.

Для сравнения, предшественник Pixel 11 Pro Fold имел панель 2076×2152 пикселей.

Аналитики предполагают, что значительное увеличение плотности пикселей улучшит четкость текста и повысит удобство работы в многооконном режиме.

Существенное изменение разрешения может также свидетельствовать о корректировке соотношения сторон и обновлении шарнирного механизма корпуса.

Раннее испытание ОС Android 18

Параллельно с аппаратной частью IT-гигант уже приступил к программному тестированию. Смартфоны семейства Pixel 12 пройдут испытания на базе новой операционной системы Android 18.

Ранняя адаптация софта позволит разработчикам добиться максимальной оптимизации и взаимодействия между аппаратной "начинкой" и глубоко интегрированными ИИ-функциями еще до момента официального анонса.

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