ua en ru
Пт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Live Avatar от Google: ИИ получил мимику, лицо и черты человека

16:32 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Live Avatar от Google: ИИ получил мимику, лицо и черты человека Google добавила "живых" ассистентов в Gemini (скриншот: Google)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google DeepMind представила "цифровое лицо" для ИИ: новая технология Live Avatar наделяет виртуальных ассистентов мимикой и человеческими чертами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Google.

Лицо для корпоративных агентов

Разработчики Google DeepMind Шуо-Ин Чанг и Си Джей Чжэн отмечают, что естественное общение является мультимодальным, ведь человек одновременно слушает, смотрит и использует мимику.

Функция Live Avatar призвана переносить эти механики в корпоративную среду.

Среди основных возможностей новой системы выделяют

Готовые и кастомные персонажи: компании могут выбирать виртуальных агентов из библиотеки или создавать собственных аватаров при соответствующих разрешениях.

Масштабная языковая поддержка: аватары способны вести диалог на 97 языках и параллельно фоново обращаться к внешним инструментам и базам данных.

Сценарии использования: разработчики позиционируют инструмент как решение для автоматизации сервисов – например, для регистрации гостей в гостиницах или первичной поддержки клиентов.

Читайте больше: ИИ выходит в космос: Google отправляет на орбиту свой первый тестовый процессор

Опасна иллюзия человечности?

Релиз состоялся на фоне длительного беспокойства по поводу "антропоморфизации" ИИ - придание программному обеспечению человеческих черт, тона и визуального сходства.

Еще в 2021 году более 20 ученых DeepMind в исследованиях предостерегали: человеческое подобие ИИ заставляет пользователей ошибочно приписывать алгоритмам реальную эмпатию, рациональное мышление и последовательность, вызывая неоправданное доверие.

Риски уже перешли в судебную плоскость. Так, в августе 2025 года родители погибшего подростка Адама Рейна подали иск против OpenAI, обвинив ChatGPT в содействии суициду их сына из-за откалиброванной "искусственной эмпатии".

Исследователи Google Research также отмечали, что естественный тон ИИ часто маскирует ошибки и формирует ложное чувство надежности системы.

Больше интересного: Ошибка Google: ИИ заявил о вере в Бога и Лох-Несское чудовище

Позиция разработчиков по безопасности

Несмотря на оговорки специалистов по этике, Google Gemini Enterprise сразу переходит к развертыванию технологии. Представители компании убеждают, что создали персонажей с соблюдением строгих стандартов безопасности.

По словам разработчиков, система содержит четкие ограничения для защиты идентичности и сохранения прозрачности - пользователь всегда будет понимать, что перед ним находится контент, сгенерированный ИИ.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google Искусственный интеллект
Новости
Как выглядит бизнес-центр "Инком" в Киеве после атаки РФ: фото и видео
Как выглядит бизнес-центр "Инком" в Киеве после атаки РФ: фото и видео
Аналитика
У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем