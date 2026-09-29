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Эпоха Chromebook подходит к концу: Google переводит ноутбуки на Android

11:12 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Эпоха Chromebook подходит к концу: Google переводит ноутбуки на Android Google закрывает ChromeOS (скриншот: Lenovo)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google планирует заменить ChromeOS на Android в новых ноутбуках Googlebook. Техногигант также раскрыл, как долго будет поддерживать старые устройства и как будет происходить миграция на новую ОС.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google.

Запуск первой волны лэптопов Googlebook запланирован на 4 октября. Новая серия устройств позиционируется в качестве премиального продукта с начальной стоимостью от 899 долларов США.

Линейка должна составить прямую конкуренцию ноутбукам на базе MacOS и Windows.

Сроки поддержки ChromeOS и миграция

Согласно опубликованной информации, для корпоративных клиентов и педагогов Google планирует выпускать обновления и патчи безопасности для ChromeOS до середины 2034 года.

Поскольку компания гарантирует 10 лет программной поддержки для новых Chromebook, устройства с жизненным циклом вне 2034 года будут автоматически переведены на новую систему.

Ключевые детали перехода на новую платформу:

Для многих современных моделей Chromebook предусмотрен прямой путь передвижения на Googlebook OS.

Обновление будет происходить непосредственно через системы автоматического апдейта без необходимости покупать новое устройство;

Полноценные инструменты администрирования и управления новым парком устройств для школ и бизнеса появятся во второй половине 2027 года.

Читайте больше: На смену устаревшим Chromebook: Google выпустила новые премиальные ноутбуки на Android

Изменение стратегии и ценового сегмента

Постепенный отказ от ChromeOS определяет изменение приоритетов компании.

Если раньше хромбуки завоевали рынок благодаря низкой цене и ориентации на облачные сервисы, то Googlebook OS предлагает более глубокие системные возможности и интеграцию алгоритмов искусственного интеллекта.

Несмотря на то, что представители Google публично заявляют о продолжении существования бренда Chromebook, обновленная инструкция свидетельствует о постепенном вытеснении устаревшей веб-платформы в пользу единой экосистемы на базе Android.

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