Эпоха Chromebook подходит к концу: Google переводит ноутбуки на Android
Google планирует заменить ChromeOS на Android в новых ноутбуках Googlebook. Техногигант также раскрыл, как долго будет поддерживать старые устройства и как будет происходить миграция на новую ОС.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google.
Запуск первой волны лэптопов Googlebook запланирован на 4 октября. Новая серия устройств позиционируется в качестве премиального продукта с начальной стоимостью от 899 долларов США.
Линейка должна составить прямую конкуренцию ноутбукам на базе MacOS и Windows.
Сроки поддержки ChromeOS и миграция
Согласно опубликованной информации, для корпоративных клиентов и педагогов Google планирует выпускать обновления и патчи безопасности для ChromeOS до середины 2034 года.
Поскольку компания гарантирует 10 лет программной поддержки для новых Chromebook, устройства с жизненным циклом вне 2034 года будут автоматически переведены на новую систему.
Ключевые детали перехода на новую платформу:
Для многих современных моделей Chromebook предусмотрен прямой путь передвижения на Googlebook OS.
Обновление будет происходить непосредственно через системы автоматического апдейта без необходимости покупать новое устройство;
Полноценные инструменты администрирования и управления новым парком устройств для школ и бизнеса появятся во второй половине 2027 года.
Изменение стратегии и ценового сегмента
Постепенный отказ от ChromeOS определяет изменение приоритетов компании.
Если раньше хромбуки завоевали рынок благодаря низкой цене и ориентации на облачные сервисы, то Googlebook OS предлагает более глубокие системные возможности и интеграцию алгоритмов искусственного интеллекта.
Несмотря на то, что представители Google публично заявляют о продолжении существования бренда Chromebook, обновленная инструкция свидетельствует о постепенном вытеснении устаревшей веб-платформы в пользу единой экосистемы на базе Android.