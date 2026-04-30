Хегсет попытался оправдаться, почему США "отворачиваются" от Украины

США хотят, чтобы Европа начала финансировать войну в Украине, поскольку угроза гораздо ближе к ним. Кроме того, европейские страны являются "богатыми" и имеют совокупный ВВП в 20 трлн долларов.

Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет во время слушаний в Палате представителей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Аарона Рупара.

Главу Пентагона прямо спросили о том, почему Соединенные Штаты покидают Украину.

"Это богатые страны с совокупным ВВП в 20 трлн долларов против экономики в 2 трлн долларов. Европа может взять на себя ответственность, Европа может финансировать это, и они это делают через нашу инициативу PEARL и через наше европейское командование", - отметил он.

По словам Хегсета, "американский народ хочет видеть", чтобы другие страны взяли на себя ответственность и финансировали войну в Украине.

"Если это настолько важно для Европы, и я понимаю, почему это так, учитывая вторжение России и мужество украинцев, то европейские страны должны за это платить", - подчеркнул министр войны США.

KING: Почему мы бросаем Украину?



HEGSETH: Мы хотим, чтобы Европа шагнула вперед и взяла на себя это бремя. Это именно то, что американский народ хочет видеть

В ответ на его слова сенатор Ангус Кинг спросил Хегсета, имеет ли тот в виду, что США "не имеют никакого интереса в том, что происходит в Украине" и что "это касается только европейцев".

"Я говорю, что угроза гораздо ближе к богатым и состоятельным странам Европы, и они должны взять на себя инициативу и возглавить это дело", - ответил глава Пентагона.