Хегсет попытался оправдаться, почему США "отворачиваются" от Украины

23:07 30.04.2026 Чт
2 мин
Кто и почему должен платить за защиту Украины?
aimg Валерий Ульяненко
Хегсет попытался оправдаться, почему США "отворачиваются" от Украины Фото: министр войны США Пит Хегсет (Getty Images)

США хотят, чтобы Европа начала финансировать войну в Украине, поскольку угроза гораздо ближе к ним. Кроме того, европейские страны являются "богатыми" и имеют совокупный ВВП в 20 трлн долларов.

Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет во время слушаний в Палате представителей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Аарона Рупара.

Читайте также: США ошибались? Хегсету припомнили заявления о том, что Украина "не имеет карт"

Главу Пентагона прямо спросили о том, почему Соединенные Штаты покидают Украину.

"Это богатые страны с совокупным ВВП в 20 трлн долларов против экономики в 2 трлн долларов. Европа может взять на себя ответственность, Европа может финансировать это, и они это делают через нашу инициативу PEARL и через наше европейское командование", - отметил он.

По словам Хегсета, "американский народ хочет видеть", чтобы другие страны взяли на себя ответственность и финансировали войну в Украине.

"Если это настолько важно для Европы, и я понимаю, почему это так, учитывая вторжение России и мужество украинцев, то европейские страны должны за это платить", - подчеркнул министр войны США.

В ответ на его слова сенатор Ангус Кинг спросил Хегсета, имеет ли тот в виду, что США "не имеют никакого интереса в том, что происходит в Украине" и что "это касается только европейцев".

"Я говорю, что угроза гораздо ближе к богатым и состоятельным странам Европы, и они должны взять на себя инициативу и возглавить это дело", - ответил глава Пентагона.

Напомним, Хегсет заявил о разблокировании пакета военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. Средства были высвобождены после длительного давления со стороны американских законодателей.

Отметим, до выступления министра войны США с подтверждением выделения денег сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что Министерство обороны страны задерживает предоставление Украине военной помощи.

Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
Роман Кот корреспондент РБК-Украина