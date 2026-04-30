ua en ru
Чт, 30 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Ротації на фронті Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Гегсет спробував виправдатись, чому США "відвертаються" від України

23:07 30.04.2026 Чт
2 хв
Хто та чому має платити за захист України?
aimg Валерій Ульяненко
Гегсет спробував виправдатись, чому США "відвертаються" від України Фото: міністр війни США Піт Гегсет (Getty Images)

США хочуть, щоб Європа почала фінансувати війну в Україні, оскільки загроза набагато ближча до них. Крім того, європейські країни є "багатими" і мають сукупний ВВП у 20 трлн доларів.

Про це заявив міністр війни США Піт Гегсет під час слухань у Палаті представників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис журналіста Аарона Рупара.

Главу Пентагону прямо запитали про те, чому Сполучені Штати покидають Україну.

"Це багаті країни з сукупним ВВП у 20 трлн доларів проти економіки в 2 трлн доларів. Європа може взяти на себе відповідальність, Європа може фінансувати це, і вони це роблять через нашу ініціативу PEARL та через наше європейське командування", - зазначив він.

За словами Гегсета, "американський народ хоче бачити", щоб інші країни взяли на себе відповідальність і фінансували війну в Україні.

"Якщо це настільки важливо для Європи, і я розумію, чому це так, з огляду на вторгнення Росії та мужність українців, то європейські країни повинні за це платити", - наголосив міністр війни США.

У відповідь на його слова сенатор Ангус Кінг запитав Гегсета, чи має той на увазі, що США "не мають жодного інтересу в тому, що відбувається в Україні" і що "це стосується лише європейців".

"Я кажу, що загроза набагато ближча до багатих і спроможних країн Європи, і вони повинні взяти на себе ініціативу та очолити цю справу", - відповів глава Пентагону.

Нагадаємо, Гегсет заявив про розблокування пакета військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Кошти були вивільнені після тривалого тиску з боку американських законодавців.

Зазначимо, до виступу міністра війни США з підтвердженням виділення грошей сенатор-республіканець Мітч Макконнелл заявив, що Міністерство оборони країни затримує надання Україні військової допомоги.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Піт Гегсет Війна в Україні
