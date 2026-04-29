США ошибались? Гегсету припомнили заявления о том, что Украина "не имеет карт"

20:39 29.04.2026 Ср
2 мин
Как глава Пентагона отреагировал на провокационный вопрос?
aimg Мария Науменко
США ошибались? Гегсету припомнили заявления о том, что Украина "не имеет карт" фото: министр обороны США Пит Гегсет (Getty Images)

Американский конгрессмен задал главе Пентагона Питу Гегсету прямой вопрос, но четкого ответа не прозвучало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию слушаний комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей.

Читайте также: Уже вторая глава дипмиссии США в Украине уходит с должности из-за Трампа, - FT

Диалог состоялся между конгрессменом-демократом Адамом Смитом и министром обороны США Питом Гегсетом.

Смит напомнил, что более года назад представители администрации Дональда Трампа заявляли, что Украина "не имеет карт" и должна искать путь к соглашению. Он отметил, что эти оценки не оправдались, и спросил, что было недооценено.

"Что вы пропустили, не увидели, на что Украина оказалась способной за последние 14 месяцев?" - спросил конгрессмен.

В ответ Гегсет заявил, что никаких ошибок в таких оценках не было, однако прямо на поставленный вопрос не ответил.

"Мы ничего не пропустили. О чем в этом комитете не говорят, так это о том, что Джо Байден без какой-либо ответственности передал Украине нашего вооружения на сотни миллиардов долларов В конце концов, президент Трамп считает, что между Россией и Украиной должно быть мирное соглашение, что это отвечает интересам обеих сторон", - ответил он.

Когда Смит уточнил, что имеет в виду именно стратегическую оценку ситуации, Гегсет ограничился общим ответом.

"Думаю, украинцы проявили большое мужество. И я ценю то, что Европа теперь платит за то оружие, которое мы предоставляем", - заявил он.

Напоминаем, 28 февраля 2025 года во время встречи в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским возник публичный спор. Тогда Трамп заявил, что Украина находится "не в сильной позиции" и "не имеет карт" в войне.

Позже, в январе 2026 года, он повторил эту оценку, подчеркнув, что у Зеленского "не было и нет реальных карт" в переговорах. По словам Трампа, единственным фактором, который меняет ситуацию для Украины, является поддержка со стороны США.

Пентагон Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп Пит Хегсет Поддержка Украины
