В "Газпроме" пригрозили Молдове расторгнуть контракт по поставкам газа

"Компания оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз", - сказано в заявлении.

При этом в "Газпроме" добавили, что любые изменения условий поставки газа или просьбы о переносе сроков оплаты, которые может запросить Молдова, будут оформляться только в виде "соответствующих дополнений к контракту".