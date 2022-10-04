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В "Газпроме" пригрозили Молдове расторгнуть контракт по поставкам газа

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Москва, Вторник 04 октября 2022 17:21
В "Газпроме" пригрозили Молдове расторгнуть контракт по поставкам газа Фото: в "Газпроме" пригрозили Молдове расторгнуть контракт по поставкам газа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский "Газпром" может разорвать контракт с Молдовой и полностью прекратить поставки газа в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании, которое приводит "Интерфакс".

"Компания оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз", - сказано в заявлении.

При этом в "Газпроме" добавили, что любые изменения условий поставки газа или просьбы о переносе сроков оплаты, которые может запросить Молдова, будут оформляться только в виде "соответствующих дополнений к контракту".

Напомним, в августе компания Moldovagaz обратилась к “Газпрому” с просьбой об отсрочке платежей в связи с нехваткой средств.

Также мы писали, что 1 октября Россия сократила поставки газа в Молдову на 30%.

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Газпром Российская Федерация Молдова
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