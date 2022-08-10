Молдова не зможе заплатити Росії за постачання газу: названо причину

За його словами, Moldovagaz раніше просила відстрочки по платежах у російської компанії, але так і не отримала відповіді. Зараз Молдова розраховує, що в четвертому кварталі 2022 року відповідно до контракту буде задіяний інший метод ціноутворення, це дозволить істотно знизити закупівельну ціну газу.

"При існуючій методології (розрахунку тарифів на газ - ред.) не бачу, як ми можемо просити підвищувати його. У цій ситуації навіть якщо ми будемо просити підвищити, НАРЕ (Національне агентство з регулювання енергетики - ред.) все одно буде затверджувати тариф за середньорічною ціною. Єдине, що зараз може нам допомогти - це відстрочка і перенесення виплати цієї суми на четвертий квартал", - заявив Чебан.