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Молдова не зможе заплатити Росії за постачання газу: названо причину

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Кишинів, Середа 10 серпня 2022 18:54
Молдова не зможе заплатити Росії за постачання газу: названо причину Фото: Молдова не зможе заплатити Росії за постачання газу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Молдова не зможе заплатити російській компанії "Газпром" за газ, використаний у серпні, через брак коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Moldovagaz Вадима Чебана в коментарі NewsMaker.

За його словами, Moldovagaz раніше просила відстрочки по платежах у російської компанії, але так і не отримала відповіді. Зараз Молдова розраховує, що в четвертому кварталі 2022 року відповідно до контракту буде задіяний інший метод ціноутворення, це дозволить істотно знизити закупівельну ціну газу.

"При існуючій методології (розрахунку тарифів на газ - ред.) не бачу, як ми можемо просити підвищувати його. У цій ситуації навіть якщо ми будемо просити підвищити, НАРЕ (Національне агентство з регулювання енергетики - ред.) все одно буде затверджувати тариф за середньорічною ціною. Єдине, що зараз може нам допомогти - це відстрочка і перенесення виплати цієї суми на четвертий квартал", - заявив Чебан.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що молдавський уряд підготував план на випадок непередбачених дій російського "Газпрому", який постачає газ в країну.

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