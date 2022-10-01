"Газпром" с началом отопительного сезона сократил поставки газа в Молдову на треть

Российский "Газпром" в субботу, 1 октября, сократил поставки природного газа в Молдову примерно на 30%, сообщил директор газовой компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Днем ранее вице-премьер Андрей Спину заявил, что "Газпром" предупредил Молдову о сокращении поставок. Спину заявил в субботу, что за сокращением стоят технические проблемы, и страна попросит "Газпром" увеличить поставки.

"Причина сокращения поставок газа... была объяснена "Газпромом" слишком поздно", - заявил Спину на пресс-конференции, добавив, что технические проблемы нельзя считать "объективной причиной".

Спину сказал, что Молдова имеет около 53,5 млн кубометров газа в подземных хранилищах Украины и Румынии, которые могут быть использованы.

Страна также планирует экономить газ за счет использования мазута в своих энергоблоках.

Чебан ранее заявил, что "Молдовагаз" заплатил "Газпрому" 23,9 млн долларов в пятницу, чтобы покрыть остаток просроченного авансового платежа за сентябрьские поставки природного газа и закрыть долг в размере 35,9 млн долларов.