"Газпром" с началом отопительного сезона сократил поставки газа в Молдову на треть
Российский "Газпром" в субботу, 1 октября, сократил поставки природного газа в Молдову примерно на 30%, сообщил директор газовой компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Днем ранее вице-премьер Андрей Спину заявил, что "Газпром" предупредил Молдову о сокращении поставок. Спину заявил в субботу, что за сокращением стоят технические проблемы, и страна попросит "Газпром" увеличить поставки.
"Причина сокращения поставок газа... была объяснена "Газпромом" слишком поздно", - заявил Спину на пресс-конференции, добавив, что технические проблемы нельзя считать "объективной причиной".
Спину сказал, что Молдова имеет около 53,5 млн кубометров газа в подземных хранилищах Украины и Румынии, которые могут быть использованы.
Страна также планирует экономить газ за счет использования мазута в своих энергоблоках.
Чебан ранее заявил, что "Молдовагаз" заплатил "Газпрому" 23,9 млн долларов в пятницу, чтобы покрыть остаток просроченного авансового платежа за сентябрьские поставки природного газа и закрыть долг в размере 35,9 млн долларов.
В Молдове были опасения, что с 1 октября "Газпром" может прекратить подачу газа.
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