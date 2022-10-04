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У "Газпромі" пригрозили Молдові розірвати контракт щодо постачань газу

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Москва, Вівторок 04 жовтня 2022 17:21
У "Газпромі" пригрозили Молдові розірвати контракт щодо постачань газу Фото: у "Газпромі" пригрозили Молдові розірвати контракт щодо постачань газу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський "Газпром" може розірвати контракт з Молдовою та повністю припинити постачання газу до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії, яка наводить "Інтерфакс".

"Компанія залишає за собою всі свої права, у тому числі право на повне припинення поставок у разі порушення зобов'язання щодо оплати газу до 20 жовтня 2022 року, а також право на розірвання контракту у будь-який момент через грубе порушення термінів укладання угоди щодо врегулювання історичної заборгованості АТ "Молдовагаз", - сказано у заяві.

При цьому в "Газпромі" додали, що будь-які зміни умов постачання газу чи прохання про перенесення термінів оплати, які може запросити Молдова, оформлятимуться лише у вигляді "відповідних доповнень до контракту".

Нагадаємо, у серпні компанія Moldovagaz звернулася до "Газпрому" з проханням про відстрочку платежів у зв'язку з нестачею коштів.

Також ми писали, що 1 жовтня Росія скоротила постачання газу до Молдови на 30%.

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Газпром Російська Федерація Молдова
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