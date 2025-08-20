Газовики продолжают работать в Константиновке. Стали известны детали

Работники "Донецкоблгаза" продолжают работать в прифронтовом городе Константиновка и восстанавливать газоснабжение для жителей.

Об этом сообщил председатель правления госкомпании "Нафтогаз Украины", в структуру которого входит "Донецкоблгаз", Сергей Корецкий.

"Сегодня в городе работает 42 сотрудника "Донецкоблгаза". Они ежедневно ремонтируют поврежденные газосети, работа бригад координируется с военными. Диспетчерское управление осуществляется из подземных укрытий", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" добавили, что ситуация в городе крайне сложная, на сегодня газ является единственным источником для жителей города горячей воды и возможностью приготовить пищу.

"В помещение нашего "Донецкоблгаза" недавно попала ракета. Здание полностью разрушено. Люди живы!", - добавили в компании.