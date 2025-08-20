Газовики продовжують працювати у Костянтинівці. Стали відомі деталі

Працівники "Донецькоблгазу" продовжують працювати у прифронтовому місті Костянтинівка та відновлювати газопостачання для мешканців.

Про це повідомив голова правління держкомпанії "Нафтогаз України", до структури якого входить "Донецькоблгаз", Сергій Корецький.

"Сьогодні в місті працює 42 співробітники "Донецькоблгазу". Вони щодня ремонтують пошкоджені газмережі, робота бригад координується з військовими. Диспетчерське управління здійснюється з підземних укриттів", - йдеться у повідомленні.

В "Нафтогазі" додали, що ситуація у місті вкрай складна, на сьогодні газ є єдиним джерелом для жителів міста гарячої води та можливістю приготувати їжу.

«У приміщення нашого "Донецькоблгазу" нещодавно влучила ракета. Будівля повністю зруйнована. Люди живі! ", - додали в компанії.