Пушки, танки и не только. "Армия дронов" рассказала о потерях россиян за неделю

"Работает "Армия дронов" - минус 288 оккупантов и 182 опорных пункта", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ударным ротам БпЛА удается поражать укрепленные позиции РФ, где сосредоточено много огневой техники. Именно из них россияне обстреливают позиции Сил обороны.

Фото: Потери РФ (t.me/zedigital)

Кроме этого, наши операторы БпЛА поразили 19 вражеских танков, 40 боевых бронированных машин, 29 пушек и 33 российских грузовика.

"Дроны стали настоящими геймчейнджерами в этой войне. Они уничтожают врага, меняют ситуацию на поле боя и сохраняют жизни нашим военным", - пишет Федоров.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 8 января, составили 440 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365 170 военных.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 28 единиц военной техники врага.

Также украинские воины уничтожили российский комплекс орбитального подавления спутников "ТИРАДА-2" в Донецком направлении.