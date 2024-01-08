Уничтожена техника и более 400 россиян за сутки: какая ситуация на Таврическом направлении

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 28 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В целом, на Таврическом направлении враг нанес 331 авиаудар, провел 25 боевых столкновений и совершил 617 артобстрелов.

Остается высокой угрозой применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 6 атак противника вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении в ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 3 атаки.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

Потери врага

Общие потери российской армии составили 416 человек. Около 10 оккупантов сдались в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 28 единиц военной техники врага, в том числе:

5 ББМ;

6 артсистем;

1 РСЗО;

10 БПЛА;

6 автомобилей.

Кроме того, были уничтожены два состава боеприпасов россиян.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что ВСУ продолжают удерживать позиции в районе Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области. Оккупанты в этом районе жалуются на большое количество проблем, в частности с РЭБ.

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 8 января, составили 440 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365 170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов, 13 арсистем и 9 танков, 14 ББМ.