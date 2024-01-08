Гармати, танки і не тільки. "Армія дронів" розповіла про втрати росіян за тиждень

"Працює "Армія дронів" - мінус 288 окупантів і 182 опорні пункти", - йдеться в заяві.

Зазначається, що ударним ротам БпЛА вдається вражати укріплені позиції РФ, де зосереджено багато вогневої техніки. Саме з них росіяни обстрілюють позиції Сил оборони.

Фото: Втрати РФ (t.me/zedigital)

Окрім цього, наші оператори БпЛА вразили 19 ворожих танків, 40 бойових броньованих машин, 29 гармат та 33 російські вантажівки.

"Дрони стали справжніми геймчейнджерами в цій війні. Вони знищують ворога, змінюють ситуацію на полі бою і зберігають життя нашим військовим", - пише Федоров.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 8 січня, склали 440 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 365 170 військових.

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 28 одиниць військової техніки ворога.

Також українські воїни знищили російський комплекс орбітального подавлення супутників "ТІРАДА-2" на Донецькому напрямку.