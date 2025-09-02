Президент Финляндии назвал условия для гарантий безопасности Украине

"Нам необходимо координировать вопросы безопасности с Соединенными Штатами, которые фактически будут обеспечивать поддержку этого процесса. Мы сосредоточены на этих вопросах вместе с нашими начальниками обороны, которые разрабатывают конкретные шаги, как может выглядеть подобная операция", - сказал Стубб журналистам.

Прогресс и отсутствие оптимизма

Президент Финляндии отметил, что в этом направлении наблюдается прогресс. "Мы делаем шаги вперед и надеемся, что скоро найдем решение", - добавил он.

При этом он уточнил, что не слишком оптимистично относится к перспективам мирного соглашения или прекращения огня между Украиной и Россией в ближайшем будущем.