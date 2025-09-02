Президент Финляндии назвал условия для гарантий безопасности Украине

Работа по обеспечению гарантий безопасности для Украины ведется. Однако для реализации таких мер сначала должно быть заключено мирное соглашение.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Нам необходимо координировать вопросы безопасности с Соединенными Штатами, которые фактически будут обеспечивать поддержку этого процесса. Мы сосредоточены на этих вопросах вместе с нашими начальниками обороны, которые разрабатывают конкретные шаги, как может выглядеть подобная операция", - сказал Стубб журналистам.
Президент Финляндии отметил, что в этом направлении наблюдается прогресс. "Мы делаем шаги вперед и надеемся, что скоро найдем решение", - добавил он.
При этом он уточнил, что не слишком оптимистично относится к перспективам мирного соглашения или прекращения огня между Украиной и Россией в ближайшем будущем.
Стубб участвовал в поездке ряда европейских лидеров в Вашингтон в августе. Там они провели совместную встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения перспектив мира между Россией и Украиной.
Напомним, лидеры ряда европейских стран встретятся в Париже в четверг, 4 сентября, для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.
В этой встрече будет участвовать и президент Украины Владимир Зеленский.
Между тем, Владимир Путин в Китае завил о намерении продолжать войну против Украины до устранения "первопричин" - т.е. ликвидации независимости Украины.