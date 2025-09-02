Президент Фінляндії назвав умови для гарантій безпеки Україні

"Нам необхідно координувати питання безпеки зі Сполученими Штатами, які фактично забезпечуватимуть підтримку цього процесу. Ми зосереджені на цих питаннях разом із нашими начальниками оборони, які розробляють конкретні кроки, який вигляд може мати подібна операція", - сказав Стубб журналістам.

Прогрес і відсутність оптимізму

Президент Фінляндії зазначив, що в цьому напрямку спостерігається прогрес. "Ми робимо кроки вперед і сподіваємося, що скоро знайдемо рішення", - додав він.

При цьому він уточнив, що не надто оптимістично ставиться до перспектив мирної угоди або припинення вогню між Україною і Росією в найближчому майбутньому.