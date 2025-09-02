ua en ru
Президент Фінляндії назвав умови для гарантій безпеки Україні

Фінляндія, Вівторок 02 вересня 2025 12:52
Президент Фінляндії назвав умови для гарантій безпеки Україні Фото: президент Фінляндії Олександр Стубб (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Робота щодо забезпечення гарантій безпеки для України ведеться. Однак для реалізації таких заходів спочатку має бути укладена мирна угода.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Нам необхідно координувати питання безпеки зі Сполученими Штатами, які фактично забезпечуватимуть підтримку цього процесу. Ми зосереджені на цих питаннях разом із нашими начальниками оборони, які розробляють конкретні кроки, який вигляд може мати подібна операція", - сказав Стубб журналістам.

Прогрес і відсутність оптимізму

Президент Фінляндії зазначив, що в цьому напрямку спостерігається прогрес. "Ми робимо кроки вперед і сподіваємося, що скоро знайдемо рішення", - додав він.

При цьому він уточнив, що не надто оптимістично ставиться до перспектив мирної угоди або припинення вогню між Україною і Росією в найближчому майбутньому.

Переговори

Стубб брав участь у поїздці низки європейських лідерів до Вашингтона в серпні. Там вони провели спільну зустріч із президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським для обговорення перспектив миру між Росією та Україною.

Нагадаємо, лідери низки європейських країн зустрінуться в Парижі в четвер, 4 вересня, для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.

У цій зустрічі братиме участь і президент України Володимир Зеленський.

Тим часом, Володимир Путін у Китаї завив про намір продовжувати війну проти України до усунення "першопричин" - тобто ліквідації незалежності України.

