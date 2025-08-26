Гарантии безопасности для Украины должны нести обязывающий характер, - Сибига

Украина уже обсуждает с партнерами потенциальные гарантии безопасности. Одно из принципиальных условий -юридически обязывающий характер таких гарантий.
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил по итогам встречи с коллегами из стран Бенилюкса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
По словам Сибиги, для Украины важно добиться быстрых результатов в вопросе гарантий безопасности. После встреч в Вашингтоне для этого были созданы переговорные команды.
Он уточнил, что военный элемент гарантий, который является наиболее важным и фундаментальным, уже обсуждают на уровне советников по нацбезопасности. Состоялось несколько встречи по наработке гарантий безопасности.
"Важно, чтобы те гарантии безопасности, о которых мы с вами говорим, несли юридически обязывающий характер. Это принципиально, это основательно. Для нас это то, что будет фактически тем вкладом в будущую стабильную архитектуру безопасности, и не только в Европе, потому что безопасность и Европы, и Индо-Тихоокеанского региона взаимосвязана", - отметил глава МИД.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина вместе с партнерами подготовит конфигурацию по гарантиям безопасности до возможной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Ожидается, что США также сыграют свою роль в предоставлении Украине гарантий безопасности. Еще вчера, 25 августа, президент Дональд Трамп заверял, что Европа предоставит Украине "значительные" гарантии, а США будут выступать в роли поддержки.
При этом CNN со ссылкой на источники писало, что США могут отправить в Украину своих пилотов.