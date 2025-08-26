Гарантии безопасности для Украины должны нести обязывающий характер, - Сибига

По словам Сибиги, для Украины важно добиться быстрых результатов в вопросе гарантий безопасности. После встреч в Вашингтоне для этого были созданы переговорные команды.

Он уточнил, что военный элемент гарантий, который является наиболее важным и фундаментальным, уже обсуждают на уровне советников по нацбезопасности. Состоялось несколько встречи по наработке гарантий безопасности.

"Важно, чтобы те гарантии безопасности, о которых мы с вами говорим, несли юридически обязывающий характер. Это принципиально, это основательно. Для нас это то, что будет фактически тем вкладом в будущую стабильную архитектуру безопасности, и не только в Европе, потому что безопасность и Европы, и Индо-Тихоокеанского региона взаимосвязана", - отметил глава МИД.