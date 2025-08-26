Гарантії безпеки для України повинні мати зобов'язуючий характер, - Сибіга

За словами Сибіги, для України важливо домогтися швидких результатів у питанні гарантій безпеки. Після зустрічей у Вашингтоні для цього були створені переговорні команди.

Він уточнив, що військовий елемент гарантій, який є найважливішим і найфундаментальнішим, уже обговорюють на рівні радників із нацбезпеки. Відбулося кілька зустрічі з напрацювання гарантій безпеки.

"Важливо, щоб ті гарантії безпеки, про які ми з вами говоримо, несли юридично зобов'язуючий характер. Це принципово, це ґрунтовно. Для нас це те, що буде фактично тим внеском у майбутню стабільну архітектуру безпеки, і не тільки в Європі, тому що безпека і Європи, і Індо-Тихоокеанського регіону взаємопов'язана", - зазначив глава МЗС.