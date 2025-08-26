UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Гарантії безпеки для України повинні мати зобов'язуючий характер, - Сибіга

Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна вже обговорює з партнерами потенційні гарантії безпеки. Одна з принципових умов - юридично зобов'язуючий характер таких гарантій.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив за підсумками зустрічі з колегами з країн Бенілюксу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами Сибіги, для України важливо домогтися швидких результатів у питанні гарантій безпеки. Після зустрічей у Вашингтоні для цього були створені переговорні команди.

Він уточнив, що військовий елемент гарантій, який є найважливішим і найфундаментальнішим, уже обговорюють на рівні радників із нацбезпеки. Відбулося кілька зустрічі з напрацювання гарантій безпеки.

"Важливо, щоб ті гарантії безпеки, про які ми з вами говоримо, несли юридично зобов'язуючий характер. Це принципово, це ґрунтовно. Для нас це те, що буде фактично тим внеском у майбутню стабільну архітектуру безпеки, і не тільки в Європі, тому що безпека і Європи, і Індо-Тихоокеанського регіону взаємопов'язана", - зазначив глава МЗС.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна разом із партнерами підготує конфігурацію щодо гарантій безпеки до можливої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Очікується, що США також зіграють свою роль у наданні Україні гарантій безпеки. Ще вчора, 25 серпня, президент Дональд Трамп запевняв, що Європа надасть Україні "значні" гарантії, а США виступатимуть у ролі підтримки.

При цьому CNN з посиланням на джерела писало, що США можуть відправити в Україну своїх пілотів.

