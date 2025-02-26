Гарантии безопасности для Украины нужно реализовать в контексте НАТО, - Мелони

Прочного мира между Украиной и Россией можно добиться только при помощи гарантий безопасности. Их необходимо реализовать в контексте НАТО.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
Она отметила, что адекватные гарантии безопасности для Украины необходимы, чтобы война не повторилась, а европейские страны, которые ощущают угрозу, могли чувствовать себя в безопасности.
"Я всегда говорила и считаю, что эти гарантии безопасности должны быть реализованы в контексте НАТО, потому что я думаю, что это лучшая основа для обеспечения мира, который не будет ни хрупким, ни временным, чтобы больше не было риска, что Европа может вернуться в драму войны", - добавила премьер.
При этом Мелони уточнила, что считает другие варианты гарантий безопасности "более сложными и, откровенно говоря, менее эффективными".
Напомним, последнее время лидеры некоторых стран Европы обсуждают возможность отправки войск в Украину после того, как будет установлен режим прекращения огня. В частности, министр финансов Франции Эрик Ломбард заявлял, что ряд стран Европы готов к размещению контингента на украинской территории.
При этом, по данным AFP, премьер Италии Джорджа Мелони называла отправку миротворцев в Украину "самым сложным и наименее эффективным" вариантом обеспечения мира.
По ее мнению, в любых обсуждениях насчет Украины должны участвовать США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.