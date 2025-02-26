Гарантії безпеки для України потрібно реалізувати в контексті НАТО, - Мелоні

Вона зазначила, що адекватні гарантії безпеки для України необхідні, щоб війна не повторилася, а європейські країни, які відчувають загрозу, могли почуватися в безпеці.

"Я завжди говорила і вважаю, що ці гарантії безпеки мають бути реалізовані в контексті НАТО, тому що я думаю, що це найкраща основа для забезпечення миру, який не буде ні крихким, ні тимчасовим, щоб більше не було ризику, що Європа може повернутися в драму війни", - додала прем'єр.

При цьому Мелоні уточнила, що вважає інші варіанти гарантій безпеки "більш складними і, відверто кажучи, менш ефективними".