Франция и другие страны Европы готовы направить войска в Украину, - министр

Франция, Великобритания, Германия и другие европейские страны готовы направить войска для обеспечения перемирия между Россией и Украиной.

Об этом заявил министр финансов Франции Эрик Ломбард, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.

Он ожидает от США поддержки европейских войск для поддержания мира после того, как между Украиной и Россией будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

"Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США. Я считаю, что американцы согласились на это", - сказал он

Ранее на этой неделе Ломбард и президент Франции Эммануэль Макрон отправились в Вашингтон, чтобы обсудить ситуацию в Украине и торговлю со своими американскими коллегами, включая президента Дональда Трампа и министра финансов Скотта Бессента.

"Мы обсудили все вопросы, торговлю, тарифы, нетарифные барьеры", - сказал он. "Мы договорились продолжить переговоры, что является шагом вперед".

Он добавил, что они с Бессентом обменялись номерами мобильных телефонов и снова встретятся в апреле на весенних заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Ломбард принимает участие во встрече финансовых руководителей стран "Большой двадцатки". США и Аргентина решили пропустить мероприятие после того, как Трамп публично поссорился со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой по поводу внутреннего земельного законодательства, политики равенства и войны в секторе Газа.

Французские официальные лица заявили, что Ломбард намерен подтвердить приверженность своей страны многосторонности и спроектировать европейское единство на фоне нападок Трампа на мировой порядок, управляемый глобальными институтами, которые помогли создать США. США уже вышли из Всемирной организации здравоохранения, Совета по правам человека и Парижского соглашения по климату.